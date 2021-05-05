Венеційська комісія надала висновок щодо законопроекту про Вищу раду правосуддя

Президентський законопроект передбачає створення Етичної ради, яка встановлюватиме відповідність кандидата на посаду члена Вищої ради правосуддя критеріям професійної етики та доброчесності. Тому Комісія рекомендувала викласти ці критерії в тексті або послатися на національні чи міжнародні джерела.

Комісія також рекомендувала надати Етичній раді повноваження, яких було б достатньо для проведення розслідування щодо кандидатів в члени ВРП, наприклад, можна застосувати правила, за якими обирали суддів Вищого антикорупційного суду.

Водночас Комісія вважає нереалістичним тримісячний термін, за який Етична рада має перевірити чинних членів ВРП, а також рекомендує наділити Етичну раду повноваженнями укладати перелік кандидатів на посаду членів ВРП, а не комітет Верховної ради з питань правосуддя.

Крім того, у висновку Комісії також рекомендується, щоб Етична рада надавала висновки про невідповідність на посаді Національного агентства з питань запобігання корупції та Національного антикорупційного бюро для подальших дій.