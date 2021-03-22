Венецианская комиссия предоставила вывод по закону о реформе КСУ

Венецианская комиссия положительно оценила положения документа, касающиеся улучшения доступа граждан к Конституционному суду с жалобами. Положения, в частности, включают возможность подачи жалоб и обмена корреспонденцией в электронном виде, предоставления возможности устранять недостатки жалоб, введение возможности возмещения расходов жалобщикам.

Также Венецианская комиссия положительно оценила предложение четко определить пределы полномочий КСУ, запретив ему признавать неконституционными законы, которые не были обжалованы в установленном порядке.

В то же время Венецианская комиссия высказала ряд предложений, в частности по:

введению градации видов дисциплинарных взысканий для судей КСУ

конкурсному отбору судей КСУ с привлечением международных экспертов;

кругу лиц, которые будут вправе инициировать дисциплинарное производство в отношении судей КСУ, в частности включив в перечень этих лиц НАПК;

возможности пересмотра решений КСУ в случае привлечения судьи к уголовной ответственности, связанной с принятием этого решения.

Венецианская комиссия в заключении отдельно отметила на своей рекомендации КСУ проявить сдержанность в случае обжалования этого закона и предоставить письменные предложения по возможному усовершенствованию его положений.