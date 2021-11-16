Венецианская комиссия негативно оценила закон о столице, его будут принимать наспех, - эксперт

"Сейчас начинает появляться информация, что законопроект 2143-3 "О городе Киеве - столице Украины" могут поставить на голосование уже на текущей или следующей пленарной неделе, хотя раньше "слуги"» обещали рассматривать его уже после принятия закона о местных государственных администрациях, чтобы предоставить процессу узурпации хоть какое-то логическое обоснование", - говорит Черненко.

По его словам, любые соцопросы и фокус-группы показывают, что киевляне не воспринимают такое волюнтаристское ограничение полномочий избранного городского головы.

"Почему такая спешка? Возможно, она объясняется утечкой информации из Венецианской комиссии, которая сейчас готовит "разгромные" выводы проекта. Чтобы тогда, когда эти выводы будут обнародованы, то закон уже вступит в силу и любые апелляции к "венецианцам" потеряли смысл", – считает Черненко.

Эксперт напоминает, что в октябре Виталий Кличко направил законопроект о столице на рассмотрение Венецианской комиссии. Источники в Венецианской комиссии сообщили, что на экспертном уровне началась проработка этого документа. Помощники докладчика по этому вопросу уже во время всеобщего обзора обнаружили целый ряд системных несогласованностей в законопроекте. Только перечень замечаний, без аналитического обоснования и постатейного анализа, достигает нескольких страниц.

"Выборы в Киеве не скоро. Даже выборы в райсоветы, если законопроект будет принят, можно отсрочить до 2025 года. А получить доступ к столичным ресурсам хочется уже сейчас. Так же, как хочется ослабить любого политического соперника. В данном случае - киевского мэра Кличко", - объясняет действия властей эксперт.