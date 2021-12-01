Венецианская комиссия направила 20 страниц замечаний к законопроекту о столице, - Кличко

Венецианская комиссия направила свой вывод к тексту законопроекта о столице - 20 страниц замечаний.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко во время Киевского форума безопасности.
"Я обращался к высшему руководству, обращаюсь ко всем. На двадцать страниц пришло замечание от Венецианской комиссии, много замечаний от наших международных, европейских партнеров. Мы должны прислушаться и тщательно доработать этот законопроект, с которым город Киев и Украина будет дальше жить. Этот законопроект, который очень быстро хотят протолкнуть, разрушит систему управления городом", - заявил Кличко.
Мэр Киева подчеркнул, что для принятия качественного законопроекта о столице центральная власть должна прислушаться к международным партнерам и доработать его.
"Я не хочу преувеличивать, но от Киева, от сердца Украины зависит спокойствие, зависит развитие каждого города, поселка, потому что Киев - локомотив, и он показывает пример всем другим городам и регионам Украины", - отметил Кличко.
Как сообщалось, Верховная рада планировала принять во втором чтении законопроект №2143-3 "О городе Киеве - столице Украины" до конца года.
Текст документа вызвал многочисленные замечания Главного научно-экспертного управления и Главного юридического управления Верховной рады.
17 ноября свои критические замечания к законопроекту направил Совет Европы. Виталий Кличко ранее направил текст законопроекта в Венецианскую комиссию.
Против разделения должностей Киевского городского головы и главы КГГА, согласно опросам, возражают большинство киевлян.
18 ноября, когда закон о столице должен рассматриваться в парламенте, под Верховной радой состоялся флешмоб "Руки прочь от Киева и киевлян!".