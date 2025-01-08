В Венесуэле арестовали группу иностранных "наемников", среди них есть украинцы
В Венесуэле во вторник, 7 января, арестовали семерых иностранных "наемников", которые якобы планировали террористические акты накануне инаугурации президента Николаса Мадуро. Среди них есть граждане Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство EFE.
По словам Мадуро, среди задержанных - два человека из США, двое из Колумбии и трое - из Украины.
"Сегодня мы захватили семерых иностранных наемников, в том числе двух важных американских наемников", - заявил президент.
Власти Венесуэлы утверждают, что задержанные планировали атаки на вице-президента и министра углеводородов Делси Родригес. Кроме того, задержанные якобы планировали "террористические акты" против государственных служб и других "лидеров боливарианской революции" (массовое общественно-политическое движение, сформированное после избрания в 1998 году президентом Венесуэлы Уго Чавеса).
Мадуро также обвинил правительство Аргентины в причастности к подготовке покушения на Родригес и назвал ее частью "международной фашистской агрессии", направленной против Венесуэлы.
По словам Мадуро, эта группа "наемников" является дополнением к 125 лицам 25 национальностей, задержанных в ноябре и декабре.
Президентские выборы в Венесуэле
28 июля 2024 года в Венесуэле состоялись президентские выборы.
По результатам голосования, Центральная избирательная комиссия провозгласила Николаса Мадуро победителем. Впрочем, оппозиция назвала его "мошенническим" и объявила победителем своего лидера Эдмундо Гонсалеса Уррутии.
Гонгалес более месяца вынужденно скрывался в посольстве Нидерландов в Каракасе. Позже он вылетел в Испанию, где планирует получить политическое убежище.
Соединенные Штаты предлагали Мадуро отказ от власти в обмен на амнистию.
На 10 января 2025 года запланирована инаугурация Мадуро на пост президента на третий подряд шестилетний срок.
Власти страны объявили о развертывании 1200 военных для "обеспечения мира". По словам Мадуро, он примет присягу на пост президента на период с 2025 по 2031 год.
К слову, это не единственная попытка покушения на венесуэльского лидера.
В сентябре венесуэльские спецслужбы задержали граждан США, Испании и Чехии за участие в заговоре, который якобы заказали США.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.