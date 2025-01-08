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В Венесуэле арестовали группу иностранных "наемников", среди них есть украинцы

Среда 08 января 2025 07:14
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В Венесуэле арестовали группу иностранных "наемников", среди них есть украинцы Фото: президент Венесуэлы Николас Мадуро (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Венесуэле во вторник, 7 января, арестовали семерых иностранных "наемников", которые якобы планировали террористические акты накануне инаугурации президента Николаса Мадуро. Среди них есть граждане Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство EFE.

По словам Мадуро, среди задержанных - два человека из США, двое из Колумбии и трое - из Украины.

"Сегодня мы захватили семерых иностранных наемников, в том числе двух важных американских наемников", - заявил президент.

Власти Венесуэлы утверждают, что задержанные планировали атаки на вице-президента и министра углеводородов Делси Родригес. Кроме того, задержанные якобы планировали "террористические акты" против государственных служб и других "лидеров боливарианской революции" (массовое общественно-политическое движение, сформированное после избрания в 1998 году президентом Венесуэлы Уго Чавеса).

Мадуро также обвинил правительство Аргентины в причастности к подготовке покушения на Родригес и назвал ее частью "международной фашистской агрессии", направленной против Венесуэлы.

По словам Мадуро, эта группа "наемников" является дополнением к 125 лицам 25 национальностей, задержанных в ноябре и декабре.

Президентские выборы в Венесуэле

28 июля 2024 года в Венесуэле состоялись президентские выборы.

По результатам голосования, Центральная избирательная комиссия провозгласила Николаса Мадуро победителем. Впрочем, оппозиция назвала его "мошенническим" и объявила победителем своего лидера Эдмундо Гонсалеса Уррутии.

Гонгалес более месяца вынужденно скрывался в посольстве Нидерландов в Каракасе. Позже он вылетел в Испанию, где планирует получить политическое убежище.

Соединенные Штаты предлагали Мадуро отказ от власти в обмен на амнистию.

На 10 января 2025 года запланирована инаугурация Мадуро на пост президента на третий подряд шестилетний срок.

Власти страны объявили о развертывании 1200 военных для "обеспечения мира". По словам Мадуро, он примет присягу на пост президента на период с 2025 по 2031 год.

К слову, это не единственная попытка покушения на венесуэльского лидера.

В сентябре венесуэльские спецслужбы задержали граждан США, Испании и Чехии за участие в заговоре, который якобы заказали США.

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