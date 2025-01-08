В Венесуэле арестовали группу иностранных "наемников", среди них есть украинцы

В Венесуэле во вторник, 7 января, арестовали семерых иностранных "наемников", которые якобы планировали террористические акты накануне инаугурации президента Николаса Мадуро. Среди них есть граждане Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство EFE .

По словам Мадуро, среди задержанных - два человека из США, двое из Колумбии и трое - из Украины.

"Сегодня мы захватили семерых иностранных наемников, в том числе двух важных американских наемников", - заявил президент.

Власти Венесуэлы утверждают, что задержанные планировали атаки на вице-президента и министра углеводородов Делси Родригес. Кроме того, задержанные якобы планировали "террористические акты" против государственных служб и других "лидеров боливарианской революции" (массовое общественно-политическое движение, сформированное после избрания в 1998 году президентом Венесуэлы Уго Чавеса).

Мадуро также обвинил правительство Аргентины в причастности к подготовке покушения на Родригес и назвал ее частью "международной фашистской агрессии", направленной против Венесуэлы.

По словам Мадуро, эта группа "наемников" является дополнением к 125 лицам 25 национальностей, задержанных в ноябре и декабре.