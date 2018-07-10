В Венесуэле заключенные захватили здание тюрьмы

Заключенные протестуют против отказа администрации в свиданиях с адвокатами и семьями в течение 55 дней

В столице Венесуэлы Каракасе группа заключенных, в том числе политических, устроила в понедельник бунт в тюрьме Боливарианской службы разведки (Sebin), захватив здание. Об этом сообщает канал NTN24.

Поводом для бунта стал отказ администрации предоставить заключенным возможность связаться с адвокатами и близкими в течение 55 дней.

"Мы захватили принадлежащее Sebin здание, чтобы нас выслушали", - заявил один из заключенных.

К тюрьме пришли родственники заключенных, в том числе тех, кто должен был выйти на свободу, но по-прежнему находится за решеткой.

"Мы не уйдем, пока не освободят тех, в отношении кого уже есть приказ, мы больше не боимся", - сказал один из них.

[#AHORA] A las puertas del Sebin, familiares de los presos políticos y comunes que se encuentran en El Helicoide exigen justicia y respeto a sus derechos humanos (Vía @luisgonzaloprz) https://t.co/ukXHS4hDS0 pic.twitter.com/sY3lCSijd9 — NTN24 Venezuela (@NTN24ve) July 9, 2018

Сколько заключенных участвуют в мятеже, неизвестно, сведений о пострадавших среди них или персонала тюрьмы также нет.

[#FOTOS] Así se encuentran las instalaciones de El Helicoide después del nuevo motín de los presos políticos y comunes que exigen la presencia del Ministerio Público y el respeto a sus derechos humanos (Cortesía) https://t.co/ukXHS4hDS0 pic.twitter.com/dFb9nWyaas — NTN24 Venezuela (@NTN24ve) July 9, 2018

Местная правозащитница Тамара Суджу написала в Twitter, что, по ее информаци, заключенные выдавили решетки и дошли почти до зала свиданий.

Напомним, в конце мая 2018 года Европейский союз принял решение о введении нового пакета санкций против чиновников Венесуэлы в связи с переизбранием на очередной срок президента Николаса Мадуро.