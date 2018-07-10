В Венесуэле заключенные захватили здание тюрьмы

Новости Происшествия 10.07.2018 - 03:50
Фото: бунт в тюрьме в Венесуэле (twitter.com/RenzoPrietoVzla)
Фото: бунт в тюрьме в Венесуэле (twitter.com/RenzoPrietoVzla)

Заключенные протестуют против отказа администрации в свиданиях с адвокатами и семьями в течение 55 дней

В столице Венесуэлы Каракасе группа заключенных, в том числе политических, устроила в понедельник бунт в тюрьме Боливарианской службы разведки (Sebin), захватив здание. Об этом сообщает канал NTN24.

Поводом для бунта стал отказ администрации предоставить заключенным возможность связаться с адвокатами и близкими в течение 55 дней.

"Мы захватили принадлежащее Sebin здание, чтобы нас выслушали", - заявил один из заключенных.

К тюрьме пришли родственники заключенных, в том числе тех, кто должен был выйти на свободу, но по-прежнему находится за решеткой.

"Мы не уйдем, пока не освободят тех, в отношении кого уже есть приказ, мы больше не боимся", - сказал один из них.

Сколько заключенных участвуют в мятеже, неизвестно, сведений о пострадавших среди них или персонала тюрьмы также нет.

Местная правозащитница Тамара Суджу написала в Twitter, что, по ее информаци, заключенные выдавили решетки и дошли почти до зала свиданий.

Напомним, в конце мая 2018 года Европейский союз принял решение о введении нового пакета санкций против чиновников Венесуэлы в связи с переизбранием на очередной срок президента Николаса Мадуро.

 

 

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Теги:  тюрьма,  Венесуэла  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС