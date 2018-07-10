У Венесуелі ув'язнені захопили будівлю в'язниці

В'язні протестують проти відмови адміністрації в побаченнях із адвокатами та сім'ями протягом 55 днів

У столиці Венесуели Каракасі група ув'язнених, у тому числі політичних, влаштували в понеділок бунт у в'язниці Боліваріанської служби розвідки (Sebin), захопивши будівлю. Про це повідомляє канал NTN24.

Приводом для бунту стала відмова адміністрації надати ув'язненим можливість зв'язатися з адвокатами і близькими протягом 55 днів.

"Ми захопили будівлю, що належить Sebin, щоб нас вислухали", - заявив один із ув'язнених.

До в'язниці прийшли родичі ув'язнених, у тому числі тих, хто мав вийти на свободу, але як і раніше перебуває за ґратами.

"Ми не підемо, доки не звільнять тих, стосовно кого вже є наказ, ми більше не боїмося", - сказав один із них.

[#AHORA] A las puertas del Sebin, familiares de los presos políticos y comunes que se encuentran en El Helicoide exigen justicia y respeto a sus derechos humanos (Vía @luisgonzaloprz) https://t.co/ukXHS4hDS0 pic.twitter.com/sY3lCSijd9 — NTN24 Venezuela (@NTN24ve) July 9, 2018

Скільки ув'язнених беруть участь у заколоті, невідомо, відомостей про потерпілих серед них чи персоналу в'язниці також немає.

[#FOTOS] Así se encuentran las instalaciones de El Helicoide después del nuevo motín de los presos políticos y comunes que exigen la presencia del Ministerio Público y el respeto a sus derechos humanos (Cortesía) https://t.co/ukXHS4hDS0 pic.twitter.com/dFb9nWyaas — NTN24 Venezuela (@NTN24ve) July 9, 2018

Місцева правозахисниця Тамара Суджу написала в Twitter, що, за її інформацією, ув’язнені видавили ґрати і дійшли майже до залу побачень.

Нагадаємо, наприкінці травня 2018 року Європейський союз ухвалив рішення про запровадження нового пакета санкцій проти чиновників Венесуели у зв'язку з переобранням на черговий термін президента Ніколаса Мадуро.