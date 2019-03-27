В Венесуэле автомобиль Гуайдо забросали камнями и петардами

В Венесуэле автомобиль лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо совершили нападение - забросали камнями и петардами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Nacional.

Неизвестные забросали автомобиль, на котором лидер оппозиции Гуйдо выезжал из здания Национальной ассамблеи в Каракасе, камнями и пиротехническими средствами. По предварительной информации, нападение организовали сторонники президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Кроме того, здание Национальной ассамблеи в Каракасе оказалось в осаде: выйти из-за протестующих не могут ни представители СМИ, ни депутаты. Также неизвестные угрожают депутатам.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в столицу Венесуэлы Каракас прилетели два самолета Министерства обороны России с группой военнослужащих. После чего, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что заявил, что присутствие российских военных в Венесуэле нарушает конституцию страны.

Кроме того, 25 марта в стране произошло очередное массовое выключения электроэнергии. Оно затронуло 16 из 21 штатов Венесуэлы.