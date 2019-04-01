У Венесуелі ввели режим обмеженого споживання електроенергії

Фото: Ніколас Мадуро (twitter.com/nicolasmaduro)

Режим обмеженого електроспоживання вводиться в країні на 30 днів

У Венесуелі ввели спеціальний режим обмеженого споживання електроенергії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення президента країни Ніколаса Мадуро у Twitter.

За його словами, дана міра необхідна для того, щоб збалансувати процес виробництва та розподілу електрики національною службою. Режим обмеженого електроспоживання вводиться в країні на 30 днів.

"Особлива увага буде приділятися тому, щоб не впливати на електроенергію, необхідну для забезпечення постачання населення питною водою", - підкреслив Мадуро.

Крім того, Ніколас Мадуро з 1 квітня переводить державні та приватні адміністрації на спеціальний графік роботи - до 14:00, щоб почати процес стабілізації національної електричної системи.

En los próximos 30 días se ejecutará un régimen especial de administración de cargas que permitirá equilibrar el Servicio Eléctrico Nacional. Este plan tendrá especial énfasis en no afectar la energía necesaria para garantizar el suministro del agua potable. pic.twitter.com/wW0GLYXgqt — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 1 квітня 2019 р.

Зазначимо, перше масштабне відключення електроенергії в країні відбулося 7 березня через аварію на найбільшій гідроелектростанції Венесуели, наступний блекаут, від якого постраждали 16 з 21 штату, стався 25 березня. Третє масштабне відключення зафіксували увечері 29 березня і торкнулося Каракас і інші великі міста.

Нагадаємо, Європарламент закликав ввести додаткових санкцій щодо активів незаконних державних органів Венесуели за кордоном.