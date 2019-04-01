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У Венесуелі ввели режим обмеженого споживання електроенергії

Новини » Надзвичайні події    01.04.2019 - 10:06
У Венесуелі ввели режим обмеженого споживання електроенергії
Фото: Ніколас Мадуро (twitter.com/nicolasmaduro)

Режим обмеженого електроспоживання вводиться в країні на 30 днів

У Венесуелі ввели спеціальний режим обмеженого споживання електроенергії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення президента країни Ніколаса Мадуро у Twitter.

За його словами, дана міра необхідна для того, щоб збалансувати процес виробництва та розподілу електрики національною службою. Режим обмеженого електроспоживання вводиться в країні на 30 днів.

"Особлива увага буде приділятися тому, щоб не впливати на електроенергію, необхідну для забезпечення постачання населення питною водою", - підкреслив Мадуро.

Крім того, Ніколас Мадуро з 1 квітня переводить державні та приватні адміністрації на спеціальний графік роботи - до 14:00, щоб почати процес стабілізації національної електричної системи.

Зазначимо, перше масштабне відключення електроенергії в країні відбулося 7 березня через аварію на найбільшій гідроелектростанції Венесуели, наступний блекаут, від якого постраждали 16 з 21 штату, стався 25 березня. Третє масштабне відключення зафіксували увечері 29 березня і торкнулося Каракас і інші великі міста.

Нагадаємо, Європарламент закликав ввести додаткових санкцій щодо активів незаконних державних органів Венесуели за кордоном.

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