В Венесуэле вновь распродали запасы золота, - Reuters

Из хранилища Центрального банка Венесуэлы власти страны вывезли 8 т золота с целью последующей продажи за границу. Как информирует РБК-Украина, об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

В частности, по словам одного из парламентариев страны, а также источника в венесуэльском правительстве, это произошло на прошлой неделе. В целом с начала года золотые резервы Центрального банка Венесуэлы сократились на 30 т.

По данным источников, на данный момент, в хранилищах Центробанка осталось около 100 т золота на сумму более 4 млрд долларов. В правительстве прогнозируют, что при таком темпе сокращения резервов золотые запасы Венесуэлы будут исчерпаны к концу года. Одна из причин такой экономической ситуации - ужесточение санкций США.

Однако пока официально на запросы Reuters о такой информации ни в Центральном банке Венесуэлы, ни в Министерстве информации не ответили.

Напомним, в феврале 2019 года также сообщалось о том, что из хранилищ Центробанка Венесуэлы были изъяты по меньшей мере восемь тонн золота. Ценный металл вывозился на правительственном спецтранспорте. В это время глава Центробанка Каликсто Ортега находился за рубежом.