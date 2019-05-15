В Венесуэле силовики заблокировали парламент

Здание Национального собрания Венесуэлы в Каракасе окружили бойцы Национальной гвардии и службы национальной безопасности Венесуэлы (СЕБИН). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Как сообщается, поводом для блокирования парламента стало обнаружение взрывного устройства.

По словам депутата Мануэлу Боливар, "мы окружены сотрудниками спецслужбы". Силовики не позволяли депутатам войти в здание.

"Режим Николаса Мадуро пытается "силой поставить на колени" Национальное собрание", - заявил лидер венесуэльской оппозиции, а также временный президент страны Хуан Гуайдо.

Между тем, контролируемое правительством президента Мадуро Конституционное собрание лишило парламентского иммунитета еще пятерых депутатов Национального собрания. Таким образом, общее количество оппозиционных депутатов, которые должны предстать перед судом по обвинению в государственном перевороте, достигло 14 человек. Трое из них нашли убежище в зданиях дипломатических миссий, еще один сумел скрыться в Колумбии.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе телефонного разговора с лидером венесуэльской оппозиции, временным президентом Хуаном Гуайдо обсудил вопросы международной помощи Венесуэле для "мирного перехода власти" в стране.

Кроме того, лидер венесуельской оппозиции Хуан Гуайдо поручил своему представителю Карлосу Веккьо встретиться с главой Южного командования Вооруженных сил США Крейгом Фоллером.