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В Венесуэле разбился частный самолет, есть погибшие

Новости » Происшествия     21.12.2019 - 06:40
В Венесуэле разбился частный самолет, есть погибшие
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Жертвами крушения самолета стали 9 человек

В Венесуэле произошло крушение частного самолета, в результате чего предварительно погибли девять человек. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Infobae.

Самолет Beechcraft 100 King Air разбился при посадке в восьми километрах от аэропорта столицы - Caracas Oscar Machado Zuloaga.

Генпрокурор страны Тарек Уильям Сааб сказал, что говорить версиях случившегося пока преждевременно.

Предварительно известно, что вылет самолета состоялся из штата Боливар. На борту судна находились предприниматели, которые направлялись на встречу по вопросу инвестиций в добывающую отрасль.

Напомним, недавно в Канаде разбился легкомоторный самолет, в результате чего все находившиеся на борту погибли. На борту двухмоторного самолета Piper Aerostar находились трое человек. Самолет упал в труднодоступной местности, из-за чего спасателям было сложно подойти к месту катастрофы.

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