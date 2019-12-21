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У Венесуелі розбився приватний літак, є загиблі

Новини » Надзвичайні події     21.12.2019 - 06:40
У Венесуелі розбився приватний літак, є загиблі
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Жертвами падіння літака стали 9 людей

У Венесуелі сталася аварія приватного літака, в результаті чого попередньо загинули дев'ять осіб. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Infobae.

Літак Beechcraft 100 King Air розбився при посадці у восьми кілометрах від аеропорту столиці - Caracas Oscar Machado Zuloaga.

Генпрокурор країни Тарек Вільям Сааб сказав, що говорити версії події поки передчасно.

Попередньо відомо, що виліт літака відбувся з штату Болівар. На борту судна перебували підприємці, які прямували на зустріч з питання інвестицій у видобувну галузь.

Нагадаємо, нещодавно в Канаді розбився легкомоторний літак, в результаті чого всі, хто знаходилися на борту загинули. На борту двомоторного літака Piper Aerostar перебували троє людей. Літак впав у важкодоступній місцевості, через що рятувальникам було складно підійти до місця катастрофи.

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