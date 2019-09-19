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У Венесуелі стався вибух, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    19.09.2019 - 20:48
У Венесуелі стався вибух, є постраждалі
Фото: місце події (twitter.com/JonathanQuantip)

В результаті вибуху постраждали щонайменше дві людини

У столиці Венесуели Каракасі стався вибух, в результаті якого постраждали щонайменше дві людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеву газету El Nacional.

Як повідомляється, інцидент стався в четвер вранці, 20 вересня, в ресторані, розташованому в районі Лас-Мерседес на сході Каракаса. В результаті вибуху постраждали двоє співробітників закладу, які з опіками були доставлені в найближчу лікарню.

За попередньою інформацією, вибух міг статися через витік газу.

Влада розпочала розслідування інциденту.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Венесуелі в порту Ла-Гуайра стався вибух на заводі по виробництву кругляка.У Міністерстві транспорту повідомили, що морські вогнеборці проводили роботи з гасіння пожежі, яка виникла в результаті потужного вибуху.

Крім того, в Стамбулі стався вибух на хімічному заводі, в результаті чого постраждали двоє пожежників і кілька працівників підприємства.

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