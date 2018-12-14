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У Венесуелі стався вибух газонаповнювальної станції

Новини » Надзвичайні події    14.12.2018 - 05:42
У Венесуелі стався вибух газонаповнювальної станції
Фото: місце події (twitter.com/LidkRodelo)

Постраждало щонайменше 6 осіб

У венесуельському штаті Міранда стався потужний вибух газонаповнювальної станції, в результаті якого постраждало 6 чоловік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на VPI.

Повідомляється, що вибух стався на об'єкті, який належав державній компанії PDVSA. У компанії поки ніяк не прокоментували інцидент.

Представник муніципалітету Самора Сиселис Піно заявив про мінімум шести постраждалих. При цьому він не зміг назвати тяжкість отриманих поранень. Наразі на місці події продовжують працювати рятувальники.

Також наголошується, що це не перший випадок пожежі на цій станції. Раніше на цьому місці стався вибух через пожежу біля річки, яка межує з територією підприємства.

 

 

 

Нагадаємо, у Швеції стався подвійний вибух, в результаті якого підозрюваний отримав серйозні травми. Секретар поліції Мальме Ганна Геранссон заявила, що поранений перебуває під вартою за причетність до першого вибуху.

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