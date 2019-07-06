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США призвали объединиться в борьбе против нарушений прав человека в Венесуэле

Новости » Политика    06.07.2019 - 08:36
США призвали объединиться в борьбе против нарушений прав человека в Венесуэле
Фото: Госдеп (U. S. Department of State)

Также США призвали признать лидера оппозиции Гуайдо временным президентом

Соединенные Штаты Америки призвали международное общество объединить усилия в борьбе против нарушений прав человека в Венесуэле. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственного департамента США.

В заявлении Госдепа говорится о том, что Соединенные Штаты обеспокоены фактами серьезных нарушений прав человека в Венесуэле, которые описаны в докладе Управления верховного комиссара ООН.

По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента Морган Ортагус, доклад отражает "глубину гуманитарного кризиса" в Венесуэле и нарушения со стороны режима Николаса Мадуро, который лишает жителей страны прав и свобод "путем репрессий, пыток и запугивания".

"Международное сообщество должно осудить незаконный режим Мадуро и объединиться в борьбе против его преднамеренного пренебрежительного отношения к соблюдению прав человека, а также против безнаказанности", - отметила Ортагус.

Кроме того, в Соединенных Штатах призвали официально признать лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом страны и прекратить любую поддержку Мадуро.

Напомним, ранее сообщалось, что по данным ООН в ходе операций сил безопасности в Венесуэле были убиты почти 7 тысяч человек. Немалое количество из числа погибших стали жертвами "казни", а ситуации с арестованными и убитыми гражданами подавались властью как такие, в которых они оказывали сопротивление полиции.

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