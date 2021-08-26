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В Венесуэле объявили чрезвычайное положение из-за наводнений

Автор: Артур Родивилов

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал в среду указ о чрезвычайном положении из-за вызванных проливными дождями наводнений на западе и юге страны. Жертвами наводнения стали более 20 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Мадуро.

В результате наводнения были уничтожены десятки зданий, более 1 200 домов были серьезно повреждены, в регионе наблюдаются проблемы с электроснабжением и мобильной связью.

"Я хочу подписать указ о чрезвычайном положении сроком на 90 дней в связи с дождями, которые привели к стихийным бедствиям в штатах Апуре, Боливар, Яракуй, Сулия и Мерида", - сказал он в ходе совещания.

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