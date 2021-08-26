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У Венесуелі оголосили надзвичайний стан через повені

Автор: Артур Родивилов

Президент Венесуели Ніколас Мадуро підписав в середу указ про надзвичайний стан через викликані проливними дощами повеней на Заході і півдні країни. Жертвами повені стали понад 20 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Мадуро.

В результаті повені були знищені десятки будівель, більше 1 200 будинків були серйозно пошкоджені, в регіоні спостерігаються проблеми з електропостачанням і мобільним зв'язком.

"Я хочу підписати указ Про надзвичайний стан строком на 90 днів у зв'язку з дощами, які призвели до стихійних лих в штатах Апуре, Болівар, Яракуй, Сулія і Меріда", - сказав він в ході наради.

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