У Венесуелі оголосили надзвичайний стан через повені

Президент Венесуели Ніколас Мадуро підписав в середу указ про надзвичайний стан через викликані проливними дощами повеней на Заході і півдні країни. Жертвами повені стали понад 20 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Мадуро.

В результаті повені були знищені десятки будівель, більше 1 200 будинків були серйозно пошкоджені, в регіоні спостерігаються проблеми з електропостачанням і мобільним зв'язком.

"Я хочу підписати указ Про надзвичайний стан строком на 90 днів у зв'язку з дощами, які призвели до стихійних лих в штатах Апуре, Болівар, Яракуй, Сулія і Меріда", - сказав він в ході наради.