В Венесуэле масштабные перебои с электричеством и интернетом

На севере и западе Венесуэлы зафиксированы масштабные перебои в энергоснабжении, проблемы наблюдаются в большинстве штатов страны. Об этом передает Albertonews со ссылкой на данные мониторингового агентства Netblocks.

Больше всех проблемы на себе ощутили венесуэльские штаты Тачира, Мерида и Карабобо.

"Подтверждено: масштабное отключение электроэнергии в Венесуэле в 9 часов вечера по местному времени затронуло несколько штатов, включая Тачиру, Зулию, Мериду, Карабобо и Фалькон; перебои продолжаются", - сообщает Netblocks в Twitter.

Согласно данным агентства, с отключениями электричества столкнулись 16 из 23 штатов Венесуэлы, в трёх из них подачу электроэнергии восстановили менее чем наполовину. В Тачире - на 14%, Мериде - 23% и Карабобо - 45%.

Вскоре правозащитная организация Redes Ayuda сообщила, что перебои с электричеством в стране повлекли также проблемы с интернет-связью в пяти штатах.

Напомним, первое масштабное отключение электроэнергии в стране произошло 7 марта из-за аварии на крупнейшей гидроэлектростанции Венесуэлы, следующий блэкаут, от которого пострадали 16 из 21 штата, произошел 25 марта. Третье масштабное отключение зафиксировали вечером 29 марта - оно затронуло Каракас и другие крупные города.

Вскоре в Венесуэле на месяц ввели специальный режим ограниченного потребления электроэнергии.