В Венесуэле в клубе произошел взрыв, 17 человек погибло

Семь человек, включая двух несовершеннолетних, были задержаны

Минимум 17 человек погибло в результате взрыва, который произошел 16 июня в Венесуэлле, в клубе Каракаса. Об этом информирует CNN.

В результате взрыва погибло восемь несовершеннолетних. Один из присутствующих в клубе кинул в людей емкость со слезоточивым газом.

Семь человек, включая двух несовершеннолетних, были задержаны. Также арестован владелец клуба.

Министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Ревелола сообщил, что около 500 студентов были в клубе во время вечеринки. Он заявил, что в заведении началась драка, и "один из участников подорвал банку со слезоточивым газом".

17 killed in stampede after brawl at crowded Caracas club https://t.co/65YTerEJIj pic.twitter.com/68AFFMc1oc — CaribNews (@caribnews) June 16, 2018

Напомним, в центе Киева полиция перекрыла улицы.