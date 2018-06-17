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В Венесуэле в клубе произошел взрыв, 17 человек погибло

НовостиПроисшествия    17.06.2018 - 07:00
Фото: место происшествия (twitter.com/caribnews)
Фото: место происшествия (twitter.com/caribnews)

Семь человек, включая двух несовершеннолетних, были задержаны

Минимум 17 человек погибло в результате взрыва, который произошел 16 июня в Венесуэлле, в клубе Каракаса. Об этом информирует CNN.

В результате взрыва погибло восемь несовершеннолетних. Один из присутствующих в клубе кинул в людей емкость со слезоточивым газом.

Семь человек, включая двух несовершеннолетних, были задержаны. Также арестован владелец клуба.

Министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Ревелола сообщил, что около 500 студентов были в клубе во время вечеринки. Он заявил, что в заведении началась драка, и "один из участников подорвал банку со слезоточивым газом".

Напомним, в центе Киева полиция перекрыла улицы.

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Теги публикации: Венесуэла, Взрыв, клуб  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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