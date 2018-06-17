У Венесуелі в клубі стався вибух, 17 осіб загинуло

Семеро людей, включаючи двох неповнолітніх, були затримані
Щонайменше 17 людей загинули в результаті вибуху, який стався 16 червня у Венесуелі, в клубі Каракаса. Про це інформує CNN.
В результаті вибуху загинуло вiсiм неповнолiтнiх. Один з присутніх у клубі кинув у людей ємність зі сльозогінним газом.
Семеро людей, включаючи двох неповнолітніх, були затримані. Заарештовано власника клубу.
Міністр внутрішніх справ Венесуели Нестор Ревелола повідомив, що близько 500 студентів були в клубі під час вечірки. Він заявив, що в закладі почалася бійка, і "один з учасників підірвав банку зі сльозогінним газом".
17 killed in stampede after brawl at crowded Caracas club https://t.co/65YTerEJIj pic.twitter.com/68AFFMc1oc— CaribNews (@caribnews) June 16, 2018
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