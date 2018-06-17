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Інтерв'ю

У Венесуелі в клубі стався вибух, 17 осіб загинуло

НовиниНадзвичайні події    17.06.2018 - 07:00
Фото: місце події (twitter.com/caribnews)
Фото: місце події (twitter.com/caribnews)

Семеро людей, включаючи двох неповнолітніх, були затримані

Щонайменше 17 людей загинули в результаті вибуху, який стався 16 червня у Венесуелі, в клубі Каракаса. Про це інформує CNN.

В результаті вибуху загинуло вiсiм неповнолiтнiх. Один з присутніх у клубі кинув у людей ємність зі сльозогінним газом.

Семеро людей, включаючи двох неповнолітніх, були затримані. Заарештовано власника клубу.

Міністр внутрішніх справ Венесуели Нестор Ревелола повідомив, що близько 500 студентів були в клубі під час вечірки. Він заявив, що в закладі почалася бійка, і "один з учасників підірвав банку зі сльозогінним газом".

Нагадаємо, у центі Києва поліція перекрила вулиці.

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Теги публікації: Венесуэла, Вибух, клуб  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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