У Венесуелі в клубі стався вибух, 17 осіб загинуло

Семеро людей, включаючи двох неповнолітніх, були затримані

Щонайменше 17 людей загинули в результаті вибуху, який стався 16 червня у Венесуелі, в клубі Каракаса. Про це інформує CNN.

В результаті вибуху загинуло вiсiм неповнолiтнiх. Один з присутніх у клубі кинув у людей ємність зі сльозогінним газом.

Семеро людей, включаючи двох неповнолітніх, були затримані. Заарештовано власника клубу.

Міністр внутрішніх справ Венесуели Нестор Ревелола повідомив, що близько 500 студентів були в клубі під час вечірки. Він заявив, що в закладі почалася бійка, і "один з учасників підірвав банку зі сльозогінним газом".

17 killed in stampede after brawl at crowded Caracas club https://t.co/65YTerEJIj pic.twitter.com/68AFFMc1oc — CaribNews (@caribnews) June 16, 2018

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