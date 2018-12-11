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У Венесуелі річне зростання інфляції перевищило 1 млн відсотків

Новини » Політика    11.12.2018 - 06:11
У Венесуелі річне зростання інфляції перевищило 1 млн відсотків
Ілюстративне фото (Nelson Ferreira channel)

На кінець року почалося зниження росту інфляції

Парламент Венесуели повідомив, що інфляція у Венесуелі до кінця листопада 2018 досягла в 13000000% у річному обчисленні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

На кінець року темпи зростання інфляції поступово знижуються - у вересні вона зросла на 228%, а в жовтні на 148%, у листопаді зростання склало 144%. Також повідомляється, що уряд Венесуели не публікує даних про економіку країни, а повідомлення виходять лише від парламенту.

Президент країни Ніколас Мадуро в кінці минулого місяця збільшив мінімальну зарплату на 150 відсотків, що в перерахуванні з місцевої валюти становить близько 10 доларів. Громадяни Венесуели скаржаться, що не можуть дозволити собі купити навіть предмети першої необхідності.

Джерела агентства розповіли, що Міжнародний валютний фонд вимагає від влади Венесуели надати дані про економіку. Ще в липні 2018 року Валютний фонд попереджав Венесуелу, що якщо влада не змінить фінансову політику, то інфляція до кінця року може досягти 1 млн відсотків.

Нагадаємо, Венесуела буде отримувати поради від РФ по боротьбі з кризою. Росія направила до Венесуели делегацію, яка повинна допомогти боротися з економічною кризою на тлі американських санкцій.

 

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