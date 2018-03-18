У Венесуелі через дефіцит готівки з'явилася альтернативна валюта

У Венесуелі через дефіцит офіційної готівки в різних містах з'явилися "міні-центральні банки", що випускають місцеві валюти. Про це заявив глава фінансового комітету Національних зборів країни Хосе Герра, передає El Nacional.

За його словами, поява нових валют викликана гіперінфляцією та дефіцитом готівки.

Герра опублікував у соцмережі фото випущеної в місті Елорза однойменної валюти. За його словами, гроші друкує місцева мерія.

Ante la crisis del efectivo, empiezan a circular monedas locales. Acá está el Elorza, emitido en la ciudad de Elorza, estado Apure. La hiperinflación y la falta de efectivo están haciendo que surjan mini bancos centrales. pic.twitter.com/ESACRO9bDf — Jose Guerra (@JoseAGuerra) March 16, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що інфляція у Венесуелі в річному вираженні за період із січня 2017 року по січень 2018-го склала 4068%. Але вже 13 березня 2018 року влада Венесуели відзвітували про те, що місячна інфляція в країні досягла 80%, а річна перевищила 6000%.

Із 1 березня мінімальна зарплата в країні підвищилася з 248 тис. до 392,5 тис. боліварів. За курсом валюти на чорному ринку, який фактично використовується в країні, це близько 2 доларів, за офіційним - приблизно 12 доларів.

Як відомо, Венесуела чотири роки поспіль очолює рейтинг найбільш "нещасних" економік світу, який складає агентство Bloomberg.