Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Венесуелі через дефіцит готівки з'явилася альтернативна валюта

НовиниЕкономіка    18.03.2018 - 22:49
Фото: місцева венесуельська валюта (twitter.com/JoseAGuerra)
Фото: місцева венесуельська валюта (twitter.com/JoseAGuerra)

У країні з'явилися "міні-центральні банки", що випускають місцеві валюти

У Венесуелі через дефіцит офіційної готівки в різних містах з'явилися "міні-центральні банки", що випускають місцеві валюти. Про це заявив глава фінансового комітету Національних зборів країни Хосе Герра, передає El Nacional.

За його словами, поява нових валют викликана гіперінфляцією та дефіцитом готівки.

Герра опублікував у соцмережі фото випущеної в місті Елорза однойменної валюти. За його словами, гроші друкує місцева мерія.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що інфляція у Венесуелі в річному вираженні за період із січня 2017 року по січень 2018-го склала 4068%. Але вже 13 березня 2018 року влада Венесуели відзвітували про те, що місячна інфляція в країні досягла 80%, а річна перевищила 6000%.

Із 1 березня мінімальна зарплата в країні підвищилася з 248 тис. до 392,5 тис. боліварів. За курсом валюти на чорному ринку, який фактично використовується в країні, це близько 2 доларів, за офіційним - приблизно 12 доларів.

Як відомо, Венесуела чотири роки поспіль очолює рейтинг найбільш "нещасних" економік світу, який складає агентство Bloomberg.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
Венесуела випустить другу криптовалюту Венесуела за день заробила на криптовалюте понад 730 млн доларів
Теги: валюта, Венесуэла, наличные
Перехід на літній час: поради, як пережити цей період
Як у Києві активісти протестували проти виборів президента в РФ: яскравий фоторепортаж
91-річна модниця з Білорусі вразила мережу своїм гардеробом (фото)
"Переміг далеко не Путін": "Вечірній Квартал" кумедно висміяв вибори президента в РФ
On Top