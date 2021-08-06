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Венесуэла в октябре введет цифровую национальную валюту

Автор: РБК-Украина

С 1 октября Венесуэла вводит цифровую национальную валюту, в которой будет на шесть нулей меньше, чем в бумажных деньгах. Новую валюту введут в оборот с 1 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Центрального банка Венесуэлы.

"С 1 октября начнет действовать новая цифровая валюта, которая уберет из нынешней национальной валюты шесть нулей", - говорится в сообщении Центрального банка страны.

Изменения не повлияют на стоимость национальной валюты, кроме того, они облегчат ее использование.

В Центральном банке убеждены, что введение цифровой валюты поможет восстановлению экономики страны.

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Венесуэла