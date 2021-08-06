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Венесуела в жовтні введе цифрову національну валюту

Автор: РБК-Україна

З 1 жовтня Венесуела вводить цифрову національну валюту, в якій буде на шість нулів менше, ніж у паперових грошах. Нову валюту введуть в обіг з 1 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Центрального банку Венесуели.

"З 1 жовтня почне діяти нова цифрова валюта, яка прибере з нинішньої національної валюти шість нулів", - йдеться в повідомленні Центрального банку країни.

Зміни не вплинуть на вартість національної валюти, крім того, вони полегшать її використання.

У Центральному банку переконані, що введення цифрової валюти допоможе відновленню економіки країни.

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Венесуэла