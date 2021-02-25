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Венесуела оголосила посла ЄС персоною нон грата через нові санкції

Новость на русском → Каракас, Четвер 25 лютого 2021 00:31
Венесуела оголосила посла ЄС персоною нон грата через нові санкції Фото: прапор Венесуели (Wikipedia)
Автор: Артур Родивилов

Влада Венесуели оголосила главу дипломатичної місії Євросоюзу Ісабель Брільанте Педросу персоною нон грата. Їй дали 72 години, щоб покинути країну.

Про це повідомляє МЗС Венесуели в Twitter.

Дипломатам Франції, Німеччини, Нідерландів та Іспанії вручено ноти протесту. Так Венесуела відреагувала на нові санкції ЄС.

"За рішенням президента Ніколаса Мадуро посол ЄС Ісабель Брільанте Педроса оголошена персоною нон грата", - йдеться в повідомленні.

Також ноти протесту МЗС вручило дипломатам чотирьох європейських країн. За версією відомства, Франція, Німеччина, Нідерланди та Іспанія заохочували санкції з особливим умислом.

ЄС закликав Венесуелу переглянути своє рішення.

"ЄС глибоко шкодує про рішення влади Венесуели оголосити голову місії Євросоюзу в країні персоною нон грата. Це призведе лише до подальшої міжнародної ізоляції Венесуели", - йдеться в заяві представника зовнішньополітичної служби ЄС.

22 лютого ЄС розширив санкції проти Венесуели. Рішення було прийнято з урахуванням погіршення ситуації з правами людини, верховенством закону та демократією в країні, йдеться в заяві.

РБК-Україна писало, що політична криза в Венесуелі почалася після президентських виборів 2018 року, в яких переможцем оголосили Ніколаса Мадуро. Він очолював країну з 2013 року, проте у 2019 році Національні збори Венесуели за порушення під час виборів визнало Мадуро нелегітимним. Також у січні 2019 року парламент Венесуели усунув Мадуро від посади, призначивши в.о.президента Хуана Гуайдо.

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