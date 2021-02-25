Венесуела оголосила посла ЄС персоною нон грата через нові санкції

Влада Венесуели оголосила главу дипломатичної місії Євросоюзу Ісабель Брільанте Педросу персоною нон грата. Їй дали 72 години, щоб покинути країну.

Про це повідомляє МЗС Венесуели в Twitter .

Дипломатам Франції, Німеччини, Нідерландів та Іспанії вручено ноти протесту. Так Венесуела відреагувала на нові санкції ЄС.

"За рішенням президента Ніколаса Мадуро посол ЄС Ісабель Брільанте Педроса оголошена персоною нон грата", - йдеться в повідомленні.

Також ноти протесту МЗС вручило дипломатам чотирьох європейських країн. За версією відомства, Франція, Німеччина, Нідерланди та Іспанія заохочували санкції з особливим умислом.

ЄС закликав Венесуелу переглянути своє рішення.

"ЄС глибоко шкодує про рішення влади Венесуели оголосити голову місії Євросоюзу в країні персоною нон грата. Це призведе лише до подальшої міжнародної ізоляції Венесуели", - йдеться в заяві представника зовнішньополітичної служби ЄС.

22 лютого ЄС розширив санкції проти Венесуели. Рішення було прийнято з урахуванням погіршення ситуації з правами людини, верховенством закону та демократією в країні, йдеться в заяві.