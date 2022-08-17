ua ru
Ср, 17 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Венесуэла частично возьмет на себя восстановление сгоревшего нефтяного терминала на Кубе

Новина українською →
Гавана, Среда 17 августа 2022 06:30
Венесуэла частично возьмет на себя восстановление сгоревшего нефтяного терминала на Кубе Фото: Венесуэла вызвалась помочь Кубе в восстановлении нефтяного терминала (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Венесуэла поддержит Кубу в реконструкции ее единственного порта для супертанкеров в Матансасе, который был частично уничтожен пожаром после удара молнии.

Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Куба долгое время использовала терминал Матансас, расположенный примерно в 130 км от Гаваны, для импорта и хранения большей части сырой нефти и мазута.

Мадуро поручил министру нефти Венесуэлы связаться с кубинскими властями, чтобы начать проектирование реконструкции танкерной верфи.

"Мы намерены создать проект, определить, где будет построен новый терминал, где будет разгрузочная площадка, и сразу же начнем строительство", — сказал Мадуро.

Венесуэла, которая является основным импортером сырой нефти и топлива для Кубы, за первые семь месяцев этого года отгрузила на остров около 57 000 баррелей в сутки, что соответствует объемам 2021 года.

Напомним, что кубинские пожарные 10 августа потушили пожар, который за пять дней уничтожил 40% основного запаса топлива на острове и вызвал массовые отключения электроэнергии.

Ранее мы сообщали, что в муниципалитете Матансас, что на западе Кубы, попадание молнии вызвало масштабный пожар в одном из резервуаров нефтехранилища. Пострадало более 120 человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Куба Венесуэла
NEWS
Генсек ООН снова едет в Украину: встретится с Зеленским и Эрдоганом
Генсек ООН снова едет в Украину: встретится с Зеленским и Эрдоганом
DAILY
Новый премьер и жесткая зима: о чем говорят политики и к чему готовиться украинцам
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Новый премьер и жесткая зима: о чем говорят политики и к чему готовиться украинцам