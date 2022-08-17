Венесуэла частично возьмет на себя восстановление сгоревшего нефтяного терминала на Кубе

Венесуэла поддержит Кубу в реконструкции ее единственного порта для супертанкеров в Матансасе, который был частично уничтожен пожаром после удара молнии.

Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Куба долгое время использовала терминал Матансас, расположенный примерно в 130 км от Гаваны, для импорта и хранения большей части сырой нефти и мазута.

Мадуро поручил министру нефти Венесуэлы связаться с кубинскими властями, чтобы начать проектирование реконструкции танкерной верфи.

"Мы намерены создать проект, определить, где будет построен новый терминал, где будет разгрузочная площадка, и сразу же начнем строительство", — сказал Мадуро.

Венесуэла, которая является основным импортером сырой нефти и топлива для Кубы, за первые семь месяцев этого года отгрузила на остров около 57 000 баррелей в сутки, что соответствует объемам 2021 года.