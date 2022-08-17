Венесуела частково візьме на себе відновлення згорілого нафтового терміналу на Кубі

Венесуела підтримає Кубу в реконструкції її єдиного порту для супертанкерів в Матансасі, який був частково знищений пожежею після удару блискавки.

Про це заявив президент Венесуели Ніколас Мадуро, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Куба довгий час використовувала термінал Матансас, розташований приблизно в 130 км від Гавани, для імпорту та зберігання більшої частини сирої нафти і мазуту.

Мадуро доручив міністру нафти Венесуели зв'язатися з кубинською владою, щоб почати проектування реконструкції танкерної верфі.

"Ми маємо намір створити проект, визначити, де буде побудований новий термінал, де буде розвантажувальний майданчик, і відразу ж почнемо будівництво", — сказав Мадуро.

Венесуела, яка є основним імпортером сирої нафти і палива для Куби, за перші сім місяців Цього року відвантажила на острів близько 57 000 барелів на добу, що відповідає обсягам 2021 року.