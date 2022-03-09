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Венедиктова о суде над российскими пропагандистами: у нас сейчас есть 2 магистральных дела

Автор: Наталья Юрченко

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что Украина намерена привлечь к ответственности людей, поддерживающих преступные действия России. По ее словам, это депутаты, министры, руководители органов и артисты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Венедиктовой.

"У нас сейчас есть 2 магистральных дела. Есть два материнских дела. Мы будем привлекать к ответственности до 1000 таких людей, их будет очень много: депутаты, министры, руководители органов. К этому же делу также относятся люди, которые агитировали за войну, разжигали вражду, которые посягали на территориальную целостность Украины. Сейчас таких четыре: Басков, Газманов, Канделаки и Михалков. Сейчас работаем над следующими", - заявила генпрокурор.

Она добавила, что второе магистральное дело касается возможной агрессии Беларуси, поскольку в первые дни войны были получены определенные факты, которые дали нам возможность начать производство.

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба призвал Россию не нарушать договоренности и открыть гуманитарный коридор до Мариуполя. Сейчас город находится на грани гуманитарной катастрофы.

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