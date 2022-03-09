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Венедіктова про суд над російськими пропагандистами: у нас зараз є 2 магістральні справи

Автор: Наталія Юрченко

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що Україна має намір притягнути до відповідальності людей, що підтримують злочинні дії Росії. За її словами, це депутати, міністри, керівники органів та артисти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Венедіктової.

"У нас зараз є 2 магістральні справи. Є дві материнські справи. Ми будемо притягати до відповідальності до 1000 таких людей, їх буде дуже багато: депутати, міністри, керівники органів. До цієї ж справи також відносяться люди, які агітували за війну, розпалювали ворожнечу, які посягали на територіальну цілісність України. Зараз таких чотири: Басков, Газманов, Канделакі та Міхалков. Зараз працюємо над наступними", - заявила генпрокурор.

Вона додала, що друга магістральна справа стосується можливої агресії Білорусі, оскільки в перші дні війни були отримані певні факти, які дали нам можливість розпочати провадження.

Нагадаємо, очільник МЗС Дмитро Кулеба закликав Росію не порушувати домовленості та відкрити гуманітарний коридор до Маріуполя. Наразі місто знаходиться на межі гуманітарної катастрофи.

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