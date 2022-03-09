Венедіктова про суд над російськими пропагандистами: у нас зараз є 2 магістральні справи

"У нас зараз є 2 магістральні справи. Є дві материнські справи. Ми будемо притягати до відповідальності до 1000 таких людей, їх буде дуже багато: депутати, міністри, керівники органів. До цієї ж справи також відносяться люди, які агітували за війну, розпалювали ворожнечу, які посягали на територіальну цілісність України. Зараз таких чотири: Басков, Газманов, Канделакі та Міхалков. Зараз працюємо над наступними", - заявила генпрокурор.

Вона додала, що друга магістральна справа стосується можливої агресії Білорусі, оскільки в перші дні війни були отримані певні факти, які дали нам можливість розпочати провадження.