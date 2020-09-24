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Венедиктова сократила своего заместителя с наградой от Януковича

Киев, Четверг 24 сентября 2020 13:46
Венедиктова сократила своего заместителя с наградой от Януковича
Фото: Андрей Любович (112 ua)
Автор: Олег Черныш

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сократила должность заместителя, которую занимал Андрей Любович. В 2012 году он получил награду от тогдашнего президента Виктора Януковича за расследование серии взрывов в Днепре.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Офисе генерального прокурора.

"Любович больше не заместитель Венедиктовой, подтверждаем", - сказал он.

Собеседник уточнил, что должность, которую занимал Любович, сокращена и он уволен приказом генпрокурора.

Напомним, Любович стал заместителем генпрокурора в марте 2020 года. До этого возглавлял прокуратуру Донецкой области, но в 2017 году ушел из органов прокуратуры и занимался бизнесом.

Ранее генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что не собирается уходить в отставку. Она уточнила, что в отличие от других чиновников заранее не писала заявление по собственному желанию. Венедиктова также подчеркнула, что возглавила Офис генерального прокурора не чтобы "посидеть в креслах".

"Пока Верховная рада не проявит свою волю, я остаюсь в должности генерального прокурора", - добавила она.

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Новости Украины Политика увольнениеГенпрокурорИрина Венедиктова
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