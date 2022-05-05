Венедиктова провела переговоры с пятью генпрокурорами других стран относительно преступлений РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Они обсудили привлечение к ответственности лиц, чьи преступные действия способствуют военным преступлениям в Украине

"Наша приверженность сотрудничеству с нашими международными партнерами, включая генерального прокурора Украины, для расследования и привлечения к ответственности виновных в зверствах в Украине остается непоколебимой", - сказал генеральный прокурор США Меррик Гарленд.

Также он добавил, что США будет привлечь к ответственности тех, кто способствует смерти людей и разрушению домов в Украине.