Венедіктова провела переговори з п'ятьма генпрокурорами інших країн щодо злочинів РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Вони обговорили притягнення до відповідальності осіб, чиї злочинні дії сприяють воєнним злочинам в Україні

"Наша відданість співпраці з нашими міжнародними партнерами, включаючи генерального прокурора України, для розслідування та притягнення до відповідальності винних у звірствах в Україні залишається непохитною", - сказав генеральний прокурор США Меррік Гарленд.

Також він додав, що США буде притягнути до відповідальності тих, хто сприяє смерті людей та руйнуванню будинків в Україні.