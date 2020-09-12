Венедиктова о пленках Деркача: следствие не имеет права хайповать

Фото: Ирина Венедиктова (РБК-Украина)

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова рассказала о расследовании уголовного дела по пленкам внефракционного нардепа Андрея Деркача. Она также отметила, что правоохранители не имеют права хайповать на этой теме.

Об этом Венедиктова рассказала в интервью Савику Шустеру на YouTube-канале Shuster online.

Отметим, речь идет о обнародованных Деркачем записях якобы телефонных разговоров Джо Байдена и Петра Порошенко в бытность вице-президентом США и президентом Украины соответственно.

По ее словам, следствие относительно пленок Деркача продолжается.

"Оно есть… (продолжаются, - ред.) экспертизы, смонтированы ли пленки, возможно ли идентифицировать голоса. Все это происходит. Но я считаю, что это победа, что Украина до сих пор не на полосах всех газет и мировых СМИ. И нас не втянули в геополитику и политику национального уровня США. Мы не должны вмешиваться в деятельность других стран", - отметила Венедиктова.

Она добавила, что в адрес прокуратуры каждый день "прилетают провокации".

"Мне кажется, правоохранители не имеют права хайповать. Следствие (по пленкам Деркача, - ред.) продолжается, следственные возможности мы стараемся не потерять, ждем результатов исследований… У нас свое следствие продолжается, мы будем приходить к своим выводам", - подчеркнула генпрокурор.

Она также прокомментировала возможность того, что президент США Дональд Трамп в ходе избирательно кампании будет использовать пленки Деркача против оппонента Джо Байдена.

"Генеральный прокурор не будет вмешиваться в такие политические процессы. И даже если любой президент любой страны будет делать какие-то заявления, мы будем официально отвечать только в том случае, когда это предусмотрено законом. Никаких оценочных суждений мы давать не будем", - добавила Венедиктова.

Напомним, ранее сообщалось, что США ввели санкции против Деркача. Вашингтон считает, что украинский нардеп более десяти лет был активным российским агентом, прямо или косвенно причастен к вмешательству в выборы президента США.

Как заявлял президент Владимир Зеленский, Украина не позволит себе вмешаться в выборы США.