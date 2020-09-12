Венедіктова про плівки Деркача: слідство не має права хайпувати

Фото: Ірина Венедіктова (РБК-Україна)

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова розповіла про розслідування кримінальної справи щодо плівок позафракційного нардепа Андрія Деркача. Вона також зазначила, що правоохоронці не мають права хайпувати на цій темі.

Про це Венедіктова розповіла в інтерв'ю Савіку Шустеру на YouTube-каналі Shuster online.

Відзначимо, що мова йде про оприлюднені Деркачем записи телефонних розмов нібито Джо Байдена і Петра Порошенка, коли вони були віце-президентом США і президентом України відповідно.

За її словами, слідство щодо плівок Деркача триває.

"Воно є... (тривають, - ред.) експертизи, чи змонтовані плівки, чи можливо ідентифікувати голоси. Все це відбувається. Але я вважаю, що це перемога, що Україна досі не на шпальтах усіх газет і світових ЗМІ. І нас не втягнули в геополітику і політику національного рівня США. Ми не повинні втручатися у діяльність інших країн", - зазначила Венедіктова.

Вона додала, що на адресу прокуратури кожен день "прилітають провокації".

"Мені здається, правоохоронці не мають права хайпувати. Слідство (щодо плівок Деркача, - ред.) триває, слідчі можливості ми намагаємося не втратити, чекаємо результатів досліджень... У нас своє слідство триває, ми будемо приходити до своїх висновків", - підкреслила генпрокурор.

Вона також прокоментувала можливість того, що президент США Дональд Трамп в ході виборчої кампанії буде використовувати плівки Деркача проти опонента Джо Байдена.

"Генеральний прокурор не буде втручатися в такі політичні процеси. І навіть якщо будь-який президент будь-якої країни буде робити якісь заяви, ми будемо офіційно відповідати тільки в тому випадку, коли це передбачено законом. Жодних оціночних суджень ми давати не будемо", - додала Венедіктова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США ввели санкції проти Деркача. Вашингтон вважає, що український нардеп більше десяти років був активним російським агентом, прямо чи побічно причетний до втручання у вибори президента США.

Як заявляв президент Володимир Зеленський, Україна не дозволить собі втрутитися вибори в США.