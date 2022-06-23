Венедиктова объяснила, почему не может завести дела против Путина, Мишустина и Лаврова

Она отметила, что военные, политики, пропагандисты РФ, которые причастны к агрессии против Украины, уже имеют подозрения. Наряду с этим, есть и те, у кого есть иммунитет.

"У нас есть 623 подозреваемых в нашем большом деле по преступлению агрессии. Конечно, это топ-верхушка РФ относительно военной сферы, политической пропаганды. То есть все, кроме Путина, Мишустина и Лаврова, потому что они имеют функциональный иммунитет. Все остальные в статусе подозреваемых у нас есть", - сказала Венедиктова.

Она добавила, что есть три важнейших преступления во время войны - это военные преступления, геноцид и преступления агрессии.

"Что касается преступлений агрессии, у нас более 20 дел. Что касается геноцида, у нас есть два подозреваемых по призывов к геноциду. Например Гаспарян - автор книги о денацификации Украины. Часть этой книги была в речи Путина перед тем, как он напал на Украину. И конечно военные преступления, это наша беда, каждый день их 200-300 плюс на сегодня их 18 871", - заявила генеральный прокур Украины.