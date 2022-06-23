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Венедиктова объяснила, почему не может завести дела против Путина, Мишустина и Лаврова

Новина українською →
Украина, Четверг 23 июня 2022 20:10
Венедиктова объяснила, почему не может завести дела против Путина, Мишустина и Лаврова Фото: Ирина Венедиктова, генеральный прокурор Украины (РБК-Украина)
Автор: Евгений Прокопенко

Украина имеет 623 подозреваемых в большом деле по преступлениям против украинского народа. Это топ-верхушка РФ.

Об этом в эфире национального телемарафона заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, сообщает РБК-Украина.

Она отметила, что военные, политики, пропагандисты РФ, которые причастны к агрессии против Украины, уже имеют подозрения. Наряду с этим, есть и те, у кого есть иммунитет.

"У нас есть 623 подозреваемых в нашем большом деле по преступлению агрессии. Конечно, это топ-верхушка РФ относительно военной сферы, политической пропаганды. То есть все, кроме Путина, Мишустина и Лаврова, потому что они имеют функциональный иммунитет. Все остальные в статусе подозреваемых у нас есть", - сказала Венедиктова.

Она добавила, что есть три важнейших преступления во время войны - это военные преступления, геноцид и преступления агрессии.

"Что касается преступлений агрессии, у нас более 20 дел. Что касается геноцида, у нас есть два подозреваемых по призывов к геноциду. Например Гаспарян - автор книги о денацификации Украины. Часть этой книги была в речи Путина перед тем, как он напал на Украину. И конечно военные преступления, это наша беда, каждый день их 200-300 плюс на сегодня их 18 871", - заявила генеральный прокур Украины.

Напомним, Германия располагает доказательства военных преступлений российских оккупантов в Украине.

Сегодня Министерство юстиции подало новый иск против России в Европейский суд по правам человека.

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