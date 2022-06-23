Венедіктова пояснила, чому не може завести справи проти Путіна, Мішустіна і Лаврова

Вона зазначила, що військові, політики, пропагандисти РФ, які причетні до агресії проти України, уже мають підозри. Поряд з цим, є й ті, у кого є імунітет.

"У нас є 623 підозрюваних у нашій великій справі по злочину агресії. Звичайно, це топ-верхівка РФ щодо військової сфери, політичної, пропаганди. Тобто всі, крім Путіна, Мішустіна і Лаврова, тому що вони мають функціональний імунітет. Всі решта в статусі підозрюваних у нас є", - сказала Венедіктова.

Вона додала, що є три найважливіші злочини під час війни - це воєнні злочини, геноцид і злочини агресії.

"Що стосується злочинів агресії, у нас більше 20 справ. Що стосується геноциду, у нас є два підозрюваних щодо закликів до геноциду. Наприклад Гаспарян - автор книжки про денацифікацію України. Частина цієї книжки була в промові Путіна перед тим, як він напав на Україну. І звичайно воєнні злочини, це наша біда, кожного дня їх 200-300 плюс на сьогодні їх 18 871", - заявила генеральний прокур України.