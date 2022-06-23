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Венедіктова пояснила, чому не може завести справи проти Путіна, Мішустіна і Лаврова

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Україна, Четвер 23 червня 2022 20:10
Венедіктова пояснила, чому не може завести справи проти Путіна, Мішустіна і Лаврова Фото: Ірина Венедіктова, генеральний прокурор України (РБК-Україна)
Автор: Євгеній Прокопенко

Україна має 623 підозрюваних у великій справі по злочинах проти українського народу. Це топ-верхівка РФ.

Про це в ефірі національного телемарафону заявила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова, повідомляє РБК-Україна.

Вона зазначила, що військові, політики, пропагандисти РФ, які причетні до агресії проти України, уже мають підозри. Поряд з цим, є й ті, у кого є імунітет.

"У нас є 623 підозрюваних у нашій великій справі по злочину агресії. Звичайно, це топ-верхівка РФ щодо військової сфери, політичної, пропаганди. Тобто всі, крім Путіна, Мішустіна і Лаврова, тому що вони мають функціональний імунітет. Всі решта в статусі підозрюваних у нас є", - сказала Венедіктова.

Вона додала, що є три найважливіші злочини під час війни - це воєнні злочини, геноцид і злочини агресії.

"Що стосується злочинів агресії, у нас більше 20 справ. Що стосується геноциду, у нас є два підозрюваних щодо закликів до геноциду. Наприклад Гаспарян - автор книжки про денацифікацію України. Частина цієї книжки була в промові Путіна перед тим, як він напав на Україну. І звичайно воєнні злочини, це наша біда, кожного дня їх 200-300 плюс на сьогодні їх 18 871", - заявила генеральний прокур України.

Нагадаємо, Німеччина має в своєму розпорядженні докази військових злочинів російських окупантів в Україні.

Сьогодні міністерство юстиції подало новий позов проти Росії до Європейського суду з прав людини.

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