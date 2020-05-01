Венедиктова объяснила, почему назначила советниками прокуроров, не прошедших аттестацию

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова не видит проблем в том, что пять из десяти ее штатных советников - бывшие прокуроры, которые не прошли аттестацию. Об этом она заявила в интервью hromadske.

По словам Венедиктовой, они достаточно квалифицированы, чтобы быть советниками.

"Советники же не возвращаются в прокуратуру. Это комиссия так признала (они не должны работать в прокуратуре, - ред.), а я считаю, что они достаточно квалифицированы для меня и как к советникам я прислушиваюсь к их мнению", - сказала она.

Генпрокурор отметила, что советник и прокурор это разные вещи, ибо последний имеет процессуальный статус.

"Я не буду никому давать оценку, я буду выбирать советников себе сама и считаю, что определенную информацию, которую я должна знать от этих людей в силу того, что у них большой опыт работы. Не вижу здесь проблем", - сказала она.

Отметим, что речь идет о бывших прокурорах Александре Ватутине, Вадиме Приймачке, Николае Тридубе, Игоре Ковале и Игоре Процюке.

Напомним, ранее генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой рассказали о злоупотреблениях прокурора Руслана Карпалюка, которого она недавно назначила на должность советника.

Также РБК-Украина писало, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова назначила двух новых заместителей и перераспределила обязанности между всеми ними.