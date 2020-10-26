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Венедиктова назвала недостатки в работе ГБР и дала два месяца на их устранение

Киев , Понедельник 26 октября 2020 21:58
Венедиктова назвала недостатки в работе ГБР и дала два месяца на их устранение
Фото: Ирина Венедиктова (gp.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

В понедельник, 26 октября, генеральный прокурор Ирина Венедиктова заслушала отчет о результатах работы Государственного бюро расследований (ГБР) за 9 месяцев этого года. Она назвала недостатки в работе бюро и дала два месяца на их устранение.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Генеральный прокурор отметила, что существует ряд недостатков в работе бюро, среди которых низкое количество производств переданных в суд с обвинительным актом, недостаточный уровень возмещения установленных убытков, причиненных уголовными коррупционными правонарушениями, а также отсутствие системного разоблачения преступных вертикалей", - говорится в сообщении.

Она заявила, что эти недостатки необходимо устранить эти недостатки за два месяца.

"Генеральный прокурор поставила перед ГБР задачу - за два месяца скорректировать работу на указанных направлениях и устранить выявленные недостатки", - говорится в сообщении.

По словам Венедиктовой, нужно "блокировать коррупционные вертикали снизу вверх". Она также сказала, что должно быть "реальное возмещение установленных убытков".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему нужен результат в борьбе с коррупцией. Он дал Венедиктовой время до конца 2020 года.

Сама Венедиктова заявила, что не собирается уходить в отставку и не писала заблаговременно заявление по собственному желанию.

Отметим, в материале РБК-Украина "Неудачные кадры: почему у власти снова заговорили о громких отставках" говорилось, что глава СБУ Иван Баканов может стать новым генпрокурором, а Венедиктова - министром юстиции.

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