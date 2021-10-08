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Венедиктова о деле Медведчука: террористов "ЛДНР" профинансировали на 200 млн гривен

Новина українською →
Киев, Пятница 08 октября 2021 17:45
Венедиктова о деле Медведчука: террористов "ЛДНР" профинансировали на 200 млн гривен Фото: генпрокурор Ирина Венедиктова (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

По данным следствия, в деле о государственной измене нардепа Виктора Медведчука речь идет о том, что украинская сторона на поставках угля профинансировала пророссийских террористов на оккупированном Донбассе на 200 млн гривен. В деле фигурируют также высшие должностные лица Украины и Нацбанка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию генпрокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова.

По ее словам, соратник Медведчука бизнесмен Олег Кузяра выступал фактически посредником между украинской стороной и главарями оккупантов, открывал банковские счета, заключал договоры на поставку угля и так далее.

"Обо всех этих процессах Виктор Медведчук докладывал высшему руководству Российской Федерации, которое регулировало поставки таким образом, чтобы денег хватало для "ДНР" и "ЛНР", - отметила Венедиктова.

Она уточнила, что Кузяра уже находится под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 500 млн гривен.

"В общей сложности пророссийских террористов профинансировали на 200 млн гривен", - подчеркнула Венедиктова.

Она добавила, что серди фигурантов Медведчук, Кузяра, высшие должностные лица Украины, Национального банка, руководители террористов и представители власти в России.

Напомним, ранее сообщалось, что Медведчуку объявили новое подозрение, и РБК-Украина расписало, в чем оно заключается.

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Виктор Медведчук Донбасс Ирина Венедиктова
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