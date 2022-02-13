Венедиктова об инциденте в аэропорту Днепра: прокурор области доложит о ходе следствия завтра

Генпрокурор Ирина Венедиктова взяла под контроль инцидент с нападением на журналистов "Украинской правды" в аэропорту Днепра. Прокурор области завтра доложит о ходе следствия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генпрокурора Ирины Венедиктовой.
Генпрокурор дала поручение прокурорам "немедленно подключиться в работу".
"Руководитель прокуратуры области завтра доложит лично о ходе проведения следственных действий. Реакция будет адекватной. Дело на контроле... Выучим внимательно действия всех причастных. Без исключения", - сообщила она.
Напомним, 13 февраля на территории аэропорта в Днепре произошел конфликт межу группой лиц и журналистами издания "Украинская правда". По данному факту начаты два уголовных производства.
О нападении на съемочную группу "УП" в Днепре в своем Facbook сообщил журналист издания Михаил Ткач.