Венедиктова про інцидент в аеропорту Дніпра: прокурор області доповість про хід слідства завтра

Генпрокурор Ірина Венедиктова взяла під контроль інцидент з нападом на журналістів "Української правди" в аеропорту Дніпра. Прокурор області завтра доповість про хід слідства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генпрокурора Ірини Венедиктової.

"Керівник прокуратури області завтра доповість особисто про хід проведення слідчих дій. Реакція буде адекватною. Справа на контролі... Вивчимо уважно дії всіх причетних. Без винятку", - повідомила вона.

Нагадаємо, 13 лютого на території аеропорту в Дніпрі стався конфлікт між групою осіб і журналістами видання "Українська правда". За даним фактом розпочато два кримінальні провадження.

Про напад на знімальну групу "УП" у Дніпрі у своєму Facbook повідомив журналіст видання Михайло Ткач.