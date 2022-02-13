Венедиктова про інцидент в аеропорту Дніпра: прокурор області доповість про хід слідства завтра

Генпрокурор Ірина Венедиктова взяла під контроль інцидент з нападом на журналістів "Української правди" в аеропорту Дніпра. Прокурор області завтра доповість про хід слідства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генпрокурора Ірини Венедиктової.
Генпрокурор дала доручення прокурорам "негайно приєднатися до роботи".
"Керівник прокуратури області завтра доповість особисто про хід проведення слідчих дій. Реакція буде адекватною. Справа на контролі... Вивчимо уважно дії всіх причетних. Без винятку", - повідомила вона.
Нагадаємо, 13 лютого на території аеропорту в Дніпрі стався конфлікт між групою осіб і журналістами видання "Українська правда". За даним фактом розпочато два кримінальні провадження.
Про напад на знімальну групу "УП" у Дніпрі у своєму Facbook повідомив журналіст видання Михайло Ткач.