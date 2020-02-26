Следствие рассекречивает более 500 материалов по делу Шеремета

Фото: Павел Шеремет (facebook.com pavel.sheremet.9)

Следственная группа также проводит 32 судебные экспертизы

Следствие продолжает процесс рассекречивания материалов более 500 негласных розыскных действий по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

По словам представителей следственной группы, на данный момент также проводится 32 судебные экспертизы.

Также правоохранители отметили, что отказ подозреваемых от участия в следственных действиях усложняет проведение этого процесса.

"Прежде всего речь идет об отказе Яны Дугарь от дачи показаний в ходе допроса в качестве подозреваемого и проведения ряда экспертиз: почерковедческой, судебно-психиатрической. Что касается других подозреваемых: Андрей Антоненко отказался от проведения следственного эксперимента и дачи показаний в ходе допроса, а Юлия Кузьменко - от прохождения судебно-медицинской и габитоскопической экспертиз. Кроме того, и Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко отказались от одновременного допроса", - сообщили правоохранители.

Кроме этого следователи сообщили, что все трое подозреваемых отказались от прохождения интервьюирования с использованием полиграфа, хотя ранее Дугарь участвовала в таком исследовании, инициированном стороной защиты, а Кузьменко давала согласие на его проведение.

Ранее генеральный прокурор Руслан Рябошапка сообщал, что для передачи в суд материалов дела об убийстве Шеремета на данный момент собрано недостаточное количество доказательств. При этом подозрения фигурантам дела генпрокурор считает обоснованными.

Также РБК-Украина писало, что следователям Нацполиции поручили проверить версии невиновности фигурантов дела Шеремета, о которых заявляли их адвокаты.