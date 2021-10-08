Венедиктова о деле Медведчука: террористов "ЛДНР" профинансировали на 200 млн гривен

По ее словам, соратник Медведчука бизнесмен Олег Кузяра выступал фактически посредником между украинской стороной и главарями оккупантов, открывал банковские счета, заключал договоры на поставку угля и так далее.

"Обо всех этих процессах Виктор Медведчук докладывал высшему руководству Российской Федерации, которое регулировало поставки таким образом, чтобы денег хватало для "ДНР" и "ЛНР", - отметила Венедиктова.

Она уточнила, что Кузяра уже находится под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 500 млн гривен.

"В общей сложности пророссийских террористов профинансировали на 200 млн гривен", - подчеркнула Венедиктова.

Она добавила, что серди фигурантов Медведчук, Кузяра, высшие должностные лица Украины, Национального банка, руководители террористов и представители власти в России.