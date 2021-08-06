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Венедиктова о деле Чауса: будет апелляция

Автор: Олег Черныш

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова допускает, что прокуратура подаст апелляцию на решение о круглосуточном домашнем аресте бывшего судьи Николая Чауса. Также она считает, что решение суда обжалует сторона защиты Чауса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Венедиктовой журналистам.

"У меня такое ощущение, что будут апелляции и от прокуроров САП и от адвокатов Чауса", - отметила Венедиктова.

По ее словам, дело Чауса - это пример координации и сотрудничества разных правоохранительных органов.

По мнению генпрокурора, общество "слишком эмоционально " восприняло это дело.

Также Венедиктова заявила, что не знает, кто похитил Чауса из Молдовы.

"Я не состою в группе прокуроров по этому делу. Передо мной не отчитываются", - подчеркнула она.

Напомним, решение о круглосуточном домашнем аресте для Чауса принял Высший антикоррупционный суд 4 августа.

Напомним, в начале апреля Чауса якобы похитили в Кишиневе после того, как он не смог там получить политическое убежище. С того времени никто не знал, где находится Чаус, но была информация, что его вывезли на территорию Украины.

В прошлую пятницу Чаус нашелся в селе в Винницкой области. После чего его забрали сотрудники СБУ.

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Николай ЧаусИрина Венедиктова