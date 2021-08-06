Венедиктова о деле Чауса: будет апелляция

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова допускает, что прокуратура подаст апелляцию на решение о круглосуточном домашнем аресте бывшего судьи Николая Чауса. Также она считает, что решение суда обжалует сторона защиты Чауса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Венедиктовой журналистам.
"У меня такое ощущение, что будут апелляции и от прокуроров САП и от адвокатов Чауса", - отметила Венедиктова.
По ее словам, дело Чауса - это пример координации и сотрудничества разных правоохранительных органов.
По мнению генпрокурора, общество "слишком эмоционально " восприняло это дело.
Также Венедиктова заявила, что не знает, кто похитил Чауса из Молдовы.
"Я не состою в группе прокуроров по этому делу. Передо мной не отчитываются", - подчеркнула она.
Напомним, решение о круглосуточном домашнем аресте для Чауса принял Высший антикоррупционный суд 4 августа.
Напомним, в начале апреля Чауса якобы похитили в Кишиневе после того, как он не смог там получить политическое убежище. С того времени никто не знал, где находится Чаус, но была информация, что его вывезли на территорию Украины.
В прошлую пятницу Чаус нашелся в селе в Винницкой области. После чего его забрали сотрудники СБУ.