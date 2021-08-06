Венедиктова о деле Чауса: будет апелляция

"У меня такое ощущение, что будут апелляции и от прокуроров САП и от адвокатов Чауса", - отметила Венедиктова.

По ее словам, дело Чауса - это пример координации и сотрудничества разных правоохранительных органов.

По мнению генпрокурора, общество "слишком эмоционально " восприняло это дело.

Также Венедиктова заявила, что не знает, кто похитил Чауса из Молдовы.

"Я не состою в группе прокуроров по этому делу. Передо мной не отчитываются", - подчеркнула она.