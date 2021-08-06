Венедиктова про справу Чауса: буде апеляція

"У мене таке відчуття, що будуть апеляції і від прокурорів САП і від адвокатів Чауса", - зазначила Венедиктова.

За її словами, справа Чауса - це приклад координації та співпраці різних правоохоронних органів.

На думку генпрокурора, суспільство "занадто емоційно" сприйняло цю справу.

Також Венедиктова заявила, що не знає, хто викрав Чауса з Молдови.

"Я не перебуваю в групі прокурорів у цій справі. Переді мною не звітують", - підкреслила вона.