У Відні заборонили відвідувати заклади без щеплення від COVID
Фото: у Відні заборонили відвідувати заклади невакцинованим (Віталій Носач, РБК-Україна)
У четвер, 4 листопада, влада Відня оголосила про чергове посилення заходів через коронавірус. Так, невакциновані люди не зможуть відвідувати такі заклади, як ресторани і перукарні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Local.
Зокрема, в столиці Австрії за відсутності сертифіката про вакцинацію або документа, який підтверджує, що людина перехворіла, не можна буде відвідувати:
- всі заклади гастрономії, тобто ресторани, кафе і бари, паби, клуби,
- послуги, що вимагають тісного фізичного контакту, такі як салони краси, Перукарні та масажисти,
- всі заходи для більш ніж 25 осіб.
Зазначимо, що у Відні отримали дві дози вакцини близько 64% жителів міста.