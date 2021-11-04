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У Відні заборонили відвідувати заклади без щеплення від COVID

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Відень, Четвер 04 листопада 2021 18:07
У Відні заборонили відвідувати заклади без щеплення від COVID Фото: у Відні заборонили відвідувати заклади невакцинованим (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 4 листопада, влада Відня оголосила про чергове посилення заходів через коронавірус. Так, невакциновані люди не зможуть відвідувати такі заклади, як ресторани і перукарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Local.

Зокрема, в столиці Австрії за відсутності сертифіката про вакцинацію або документа, який підтверджує, що людина перехворіла, не можна буде відвідувати:

  • всі заклади гастрономії, тобто ресторани, кафе і бари, паби, клуби,
  • послуги, що вимагають тісного фізичного контакту, такі як салони краси, Перукарні та масажисти,
  • всі заходи для більш ніж 25 осіб.

Зазначимо, що у Відні отримали дві дози вакцини близько 64% жителів міста.

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