У Відні заборонили відвідувати заклади без щеплення від COVID

У четвер, 4 листопада, влада Відня оголосила про чергове посилення заходів через коронавірус. Так, невакциновані люди не зможуть відвідувати такі заклади, як ресторани і перукарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Local .

Зокрема, в столиці Австрії за відсутності сертифіката про вакцинацію або документа, який підтверджує, що людина перехворіла, не можна буде відвідувати:

всі заклади гастрономії, тобто ресторани, кафе і бари, паби, клуби,

послуги, що вимагають тісного фізичного контакту, такі як салони краси, Перукарні та масажисти,

всі заходи для більш ніж 25 осіб.

Зазначимо, що у Відні отримали дві дози вакцини близько 64% жителів міста.