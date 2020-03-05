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Цены на нефть растут перед заседанием ОПЕК

Новости » Экономика     05.03.2020 - 10:24
Цены на нефть растут перед заседанием ОПЕК
Фото: нефтяной танкер (www.iea.org)

Саудовская Аравия постарается убедить группу одобрить дополнительное сокращение добычи нефти

Цены на нефть выросли более чем на 1% в четверг, 5 марта, в преддверии встречи ОПЕК, на котором может быть принято решение дополнительно сократить добычу нефти, чтобы поддержать рынок. Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,6% до 52,0 долларов за баррель, фьючерсы на WTI на 1,5% до 47,5 долларов баррель.

Поддержку ценам также оказали данные о менее сильном, чем ожидалось, росте запасов нефти в США, ослабившие опасения об избытке предложения на рынке.

Официальная встреча министров ОПЕК состоится позднее в четверг, тогда как в пятницу пройдет заседание группы ОПЕК+, в которую входит Россия.

Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ в среду не увенчалось соглашением, поскольку Россия выступает против дополнительного сокращения добычи нефти, сообщил источник в нефтяном картеле.

Напомним, глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева 4 марта заявила, что вспышка коронавируса COVID-19 представляет серьезную угрозу для мировой экономики.

Отметим, Федеральная резервная система США 3 марта приняла экстренное решение о снижении базовой процентной ставки на 0,5% до 1-1,25% годовых. Как отметили в ФРС, основы экономики США остаются сильными, однако коронавирус создает растущие риски для экономической активности.

Цены на нефть растут после резкого падения из-за коронавируса Цены на нефть впервые за 2,5 года упали ниже 49 долларов
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