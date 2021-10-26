В Вене протестуют против вакцинации и требуют отставки канцлера

В австрийской столице Вене люди вышли на протест против карантина и вакцинации. Демонстранты требуют отставки канцлера Австрии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kurier .

Организаторы протестов заявляли, что в демонстрации примут участие 8 тысяч человек, однако по данным издания, на них вышли около 3 тысяч человек. Однако правоохранители заявляют, что акции взяли участие около 1,7 тысячи человек.

Участники акции размахивают австрийскими, немецкими, хорватскими и боснийскими флагами. Они призывают к отставке нового правительства, скандируя, "Шалленберг должен уйти".

Беспорядков во время протеста не было зафиксировано, они проходят мирно.