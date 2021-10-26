В Вене протестуют против вакцинации и требуют отставки канцлера
В австрийской столице Вене люди вышли на протест против карантина и вакцинации. Демонстранты требуют отставки канцлера Австрии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kurier.
Организаторы протестов заявляли, что в демонстрации примут участие 8 тысяч человек, однако по данным издания, на них вышли около 3 тысяч человек. Однако правоохранители заявляют, что акции взяли участие около 1,7 тысячи человек.
#Demo #Wien#Resselpark— Conte de St. Germain (@Conte_d_St_G_) October 26, 2021
Menschen fordern Regierungsrücktritt.@vanderbellen muß weg. pic.twitter.com/kLJp1czPRb
Участники акции размахивают австрийскими, немецкими, хорватскими и боснийскими флагами. Они призывают к отставке нового правительства, скандируя, "Шалленберг должен уйти".
Беспорядков во время протеста не было зафиксировано, они проходят мирно.
Welche Diktatur den bitte?— Michael Mayr (@Nightmare_Keks) October 26, 2021
Der Typ verkleidet als Clown, darf sich sogar als Clown verkleiden.
"Tolle Diktatur"#Wien pic.twitter.com/lOLLHO7jOe